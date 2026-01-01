189 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية الإنسانية



غادرت معبر رفح البري، اليوم الخميس، 189 شاحنة مساعدات متنوعة، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها للجهات الفلسطينية الإنسانية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، أن الشاحنات حملت أصنافا متعددة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت أفواج الشاحنات 57 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة و68 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و52 شاحنة من الهلال الأحمر المصري و6 شاحنات غاز و6 شاحنات سولار.

وأفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء 21045 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 300 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 550 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 180 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.