الجونة يحافظ على صدارة مجموعته في كأس الرابطة بالفوز أمام وادي دجلة

فاز الجونة على فريق وادي دجلة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026.

وتقدم الجونة في المباراة بالدقيقة 12، عن طريق اللاعب، محمد النحاس، بعد تسديدة زاحفة أرضية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس وادي دجلة.

وأكمل الجونة المباراة بـ 10 لاعبين فقط، من الدقيقة 49، بعد طرد محمد علاء، حارس مرمى الفريق، إلا أن هذا لم يساعد وادي دجلة أيضًا على العودة في النتيجة.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الجونة إلى النقطة العاشرة، التي يحتل بها صدارة جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة الثالثة، في المركز الرابع.