مدرب حراس مرمى بنين: مصر المرشح الأبرز للفوز والتأهل لربع النهائي

أكد جوناس بيد، مدرب حراس مرمى منتخب بنين، صعوبة مواجهة المنتخب الوطني المصري، قبل المباراة التي تجمع المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره بنين في السادسة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وقال مدرب حراس مرمى بنين في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الفراعنة المرشح الأبرز للفوز باللقاء والتأهل لربع نهائي الكان، ولكنه تمسك بفرصة منتخب بنين لتحقيق المفاجأة.

وجاء الحوار على النحو التالي:

**أولًا، ما رأيك في المباراة المرتقبة بين بنين ومصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

من المتوقع أن تكون مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراةً حماسية خصوصا ان منتخب الفراعنة يمتلك لاعبين مخضرمين مثل محمد صلاح وعمر مرموش.. منتخب مصر المرشح الأبرز للفوز بالمباراة والعبور لربع نهائي الكان ، لكن بنين أظهرت إمكانياتها خلال دور المجموعات.

**ما هي فرص بنين في هذه المباراة أمام مصر ؟

فرص بنين حقيقية، لكن مصر فريق قوي.. ستحتاج بنين إلى دفاع محكم واستغلال المساحات لمواجهة الفراعنة المصريين. أتوقع أن كلا المنتخبين لديه فرصة للفوز.

**كيف سيتعامل الألماني جيرنوت روهر مدرب بنين مع مواجهة مصر ؟

من المرجح أن يلعب مدرب بنين، روهر، بحذر معتمدًا على دفاع قوي ومعتمدًا على الهجمات المرتدة من اجل هز شباك المنتخب المصري واستغلال الفرص الحقيقية التي تسنح لمهاجمينا من اجل الفوز باللقاء وتحقيق المفاجأة.

**كيف تقيّم أداء بنين في دور المجموعات وتأهلها لدور الـ16 ضمن أحسن الفرق التي احتلت المركز الثالث ؟

قدم منتخب بنين أداءً مشرفًا في دور المجموعات، حيث احتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.. وأظهرت كتيبة "الفهود" لمحات من الجودة، خاصةً أمام السنغال.

**من هم أبرز لاعبي بنين الذين برزوا في هذه البطولة، برأيك؟

هناك العديد من لاعبي بنين الذين قدموا مستوى جيد في هذه البطولة، وأبرزهم جونيور أولايتان، لاعب غوزتيبي التركي، الذي صنع لنفسه اسمًا لامعًا.. ولا ننسى يوهان روش، لاعب بترولول بلويشتي في الدوري الروماني الممتاز، وأوليفييه فيردون قلب دفاع لودوجورست رازجراد في الدوري البلغاري الممتاز.

**ما رأيك في أداء مصر بقيادة حسام حسن في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية؟

قدم المنتخب المصري أداءً قويًا في دور المجموعات تحت قيادة حسام حسن، متصدرًا المجموعة برصيد 7 نقاط. أظهر الفراعنة تنظيمًا جيدًا وهجومًا فعالًا بفضل لاعبيه المميزين.. ويمتلك المنتخب المصري العديد من نقاط القوة الفنية، خاصة في خط الهجوم. أذكر تحديدًا محمد صلاح، أسطورة ليفربول، المهاجم السريع والماهر. كما أذكر عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، الجناح متعدد الاستخدامات والخطير. ومصطفى محمد، لاعب نانت، هداف غزير.

**ما هي المنتخبات التي تراها الأوفر حظًا للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

ليس لدي مرشح مفضل، فجميع المنتخبات التي وصلت للدور ثمن النهائي في هذه البطولة لديها فرصة للفوز بالكأس القارية ،وكل شيء وارد.