وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

بحث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الرياضية على المستويين القاري والدولي، واستمرار النجاحات التي حققتها مصر في تنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للاستعدادات، ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الحدث القاري، بما في ذلك جاهزية البنية التحتية الرياضية، والمنشآت والملاعب، وخطط الإقامة والتنقل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنظيم دورة تليق باسم ومكانة مصر في القارة الأفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تمتلك خبرات تنظيمية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة، تؤهلها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 بنجاح، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم الرياضة المصرية، وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وترسيخ دور مصر الريادي داخل القارة.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المعنية، لإعداد ملف قوي يعكس الإمكانات التنظيمية والفنية لمصر، ويحقق أقصى استفادة ممكنة على المستويين الرياضي والتنظيمي.

وشدد الوزير على أن استضافة دورة الألعاب الأفريقية تمثل فرصة مهمة لدعم السياحة الرياضية، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، فضلًا عن منح اللاعبين المصريين احتكاكًا قويًا على أرضهم وبين جماهيرهم، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة.