بوتين: آمل أن يؤدي التفاهم مع ترامب لإحلال السلام بأوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن آمله في أن يؤدي التفاهم الذي توصل إليه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات لبوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، الجمعة، عقب اجتماع استمر لنحو 3 ساعات في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" بولاية ألاسكا الأمريكية.

وعقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأمريكي ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بينما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

وقال بوتين: "لقاؤنا مع الرئيس الأمريكي ترامب، كان بناءً، ومفيدا، وعلى أساس الاحترام المتبادل".

وأشار إلى أنّ الوضع بشأن أوكرانيا كان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع مع ترامب.

وأضاف بوتين: "نرى أن الإدارة الأمريكية وترامب يبذلان جهودًا لحل الأزمة الأوكرانية.. يجب ضمان أمن أوكرانيا بالطبع، ونحن مستعدون للعمل على هذه المسألة".