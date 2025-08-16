 بوتين: آمل أن يؤدي التفاهم مع ترامب لإحلال السلام بأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 16 أغسطس 2025 4:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

بوتين: آمل أن يؤدي التفاهم مع ترامب لإحلال السلام بأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأناضول
نشر في: السبت 16 أغسطس 2025 - 4:01 ص | آخر تحديث: السبت 16 أغسطس 2025 - 4:01 ص

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن آمله في أن يؤدي التفاهم الذي توصل إليه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات لبوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، الجمعة، عقب اجتماع استمر لنحو 3 ساعات في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" بولاية ألاسكا الأمريكية.

وعقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأمريكي ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بينما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

وقال بوتين: "لقاؤنا مع الرئيس الأمريكي ترامب، كان بناءً، ومفيدا، وعلى أساس الاحترام المتبادل".

وأشار إلى أنّ الوضع بشأن أوكرانيا كان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع مع ترامب.

وأضاف بوتين: "نرى أن الإدارة الأمريكية وترامب يبذلان جهودًا لحل الأزمة الأوكرانية.. يجب ضمان أمن أوكرانيا بالطبع، ونحن مستعدون للعمل على هذه المسألة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك