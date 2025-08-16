رئيس وزراء كندا يعتزم زيارة المكسيك في سبتمبر لإجراء محادثات مع الرئيسة شينباوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح مسئول رفيع مطلع، اليوم الجمعة، بأن رئيس وزراء كندا مارك كارني سيزور المكسيك في سبتمبر للقاء الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتعامل فيه الدولتين الجارتين لأمريكا مع الرسوم الجمركية الأمريكية وتستعدان لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث العام المقبل.

وكان كارني قد أوفد وزير خارجيته ووزير ماليته للقاء شينباوم في وقت سابق هذا الشهر في محاولة لتنويع التجارة. وزارت شينباوم كندا خلال قمة مجموعة السبع في ألبرتا في يونيو.

وتعد المكسيك ثالث أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة والصين، فيما كانت كندا خامس أكبر شريك تجاري للمكسيك في 2024.