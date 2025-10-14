قال الإعلامي باسم يوسف، إن ردود الأفعال المختلفة على لقائه الأول مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر فضائية «ON»، الأسبوع الماضي، أمر متوقع.

وأشار خلال لقاء للبرنامج، مساء الثلاثاء، إلى أن أكثر ردود الفعل التي أثارت تعجبه، هي التي تحدثت عن أنه لم يعد نفس الشخص.

وأكمل: «أكتر حاجة استغربتها لما ناس قالت: (ده مش باسم.. باسم اتغير)، في 11 سنة عدت، أنا معنتش باسم بتاع 2011، وآسف إني أحطم النوستالجيا دي، أنا مستمع إني بتغير وبتعلم حاجات جديدة».

وأشار إلى أن الظروف على مدار السنوات الماضية تغيرت، معربًا في الوقت نفسه، عن امتنانه للجمهور المرتبط ببرنامجه القديم «البرنامج».

وفي تقرير مصور، أقر الإعلامي بأن إدخال والدته الراحلة إلى عالم «يوتيوب» كان «أسوأ خطأ ارتكبه في حياته».

وأضاف: «أسوأ غلطة عملتها في حياتي إني دخلت والدتي تشوف فيديوهاتي على اليوتيوب، قعدت تقول لي بعدها يا باسم الناس بتشتمني، وللأسف أمي معرفتش تستمتع بالبرنامج بتاعي».