صلاح يتلقى نصيحة باستهداف«الكسول» في مانشستر يونايتد

تلقى النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، نصيحة من أحد أساطير مانشستر يونايتد السابقين حول اللاعب الذي ينبغي أن يستهدفه خلال القمة المرتقبة أمام الشياطين الحمر، المقررة الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن صلاح لم يسجل سوى هدفين فقط في البريميرليج هذا الموسم، إلا أنه يملك سجلاً استثنائياً أمام مانشستر يونايتد، بعدما أحرز 16 هدفًا في 17 مباراة بقميص الريدز أمام غريمه التقليدي.

ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل في آخر أربع مباريات خاضها مع ليفربول قبل فترة التوقف الدولي، غير أنه استعاد بريقه مع منتخب مصر بعدما سجل هدفين في الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، ما يمنحه دفعة قوية قبل موقعة أنفيلد المرتقبة.

وقال النجم السابق لمانشستر يونايتد بول باركر، خلال حديثه على شبكة BBC Sport، إن صلاح يمكنه استغلال بطء المدافع لوك شو الذي وصفه بأنه "كسول" في الأداء الدفاعي.

وأوضح باركر:" إذا لعب ليفربول بطريقة مباشرة فسيصعّب المهمة على يونايتد، وأتوقع أن يحاول استغلال الجهة اليسرى حيث يتواجد لوك شو، صلاح سيبحث عن المساحات خلفه سواء بالكرة أو بدونها، مدركًا مدى كسله، وسيضغط عليه طوال الوقت لإجباره على ارتكاب الأخطاء".

كما دافع باركر عن المدير الفني لمانشستر يونايتد روبين أموريم، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في اللاعبين أنفسهم، قائلاً:" اللاعبون يفتقرون إلى الانضباط والالتزام بخطط المدرب، يُطلق عليهم صفة (النخبة)، لكن هذا وصف بعيد تمامًا عن الواقع، فلو كانوا كذلك بالفعل، لكانوا أكثر ذكاءً في تنفيذ التعليمات داخل الملعب".

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراته رقم 100 أمام ليفربول في "أنفيلد"، حيث لم يحقق أي فوز على هذا الملعب منذ عام 2016، عندما سجل واين روني هدف الانتصار الوحيد في تلك المواجهة التاريخية.