وزير الأوقاف: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس الثقة الدولية في مكانتها وريادتها

فهد أبو الفضل
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:38 م

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة جديدة (2026 - 2028م)، بعد حصولها على 173 صوتًا من الدول الأعضاء.

وأكد الوزير أن هذا الفوز إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية في مكانة مصر وريادتها في دعم حقوق الإنسان، انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية التي جعلت الإنسان محور التنمية الشاملة.

كما ثمّن الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية في تحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف ماضية في دعم رؤية القيادة السياسية من خلال نشر الوعي الديني الصحيح وبناء الإنسان ووجدانه وأخلاقه.

