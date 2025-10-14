نتنياهو: لن ندخر أي جهد لإعادة جثامين الرهائن من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببذل كل جهد ممكن لإعادة جميع جثامين الرهائن من قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، على هامش زيارته لعدد من الرهائن المفرج عنهم، في مركز رابين بيلينسون الطبي بتل أبيب.

وأضاف: «لقد وعدت بإعادة المحتجزين وأوفيت، وسنتعامل بنفس القدر من الأهمية مع جثامين الرهائن، ولن ندخر جهدًا أو وسيلة لإعادتهم».

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، إن جميع الرهائن الإسرائيليين – البالغ عددهم 20 – عادوا إلى ديارهم، وهم في أفضل حال.

ونوه إلى أن المهمة في غزة لم تنتهِ بعد، داعيًا إلى إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة، كما تعهدت حركة «حماس».

من جانبها، أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن حماس أبلغت الوسطاء بأنها ستسلم جثامين 4 رهائن لإسرائيل الليلة.

ونقلت شاشة «التلفزيون العربي»، عن مصادر قولها إن «كتائب القسام ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين عند الساعة العاشرة ليلا».

وقال مسئول سياسي إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن عدم إعادة حركة «حماس» لجثامين الرهائن قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وأشار المصدر في تصريحات لصحفية «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى أن المستوى السياسي لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المسألة، خاصة أن حماس أقرت مسبقًا بصعوبة إعادة جميع الجثامين.

وأضاف: «من الواضح لنا أن إطلاق سراح الأسرى سيستغرق وقتًا أطول، ونأمل أن يُكلّل بالنجاح».

وبموجب الاتفاق فإن على «حماس» تسليم جثامين 28 أسيرا معظمهم إسرائيليون، وبالمقابل تفرج تل أبيب عن جثامين فلسطينيين من غزة قتلوا خلال الحرب.