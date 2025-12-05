رويترز: ويتكوف يلتقي كبير المفاوضين الأوكرانيين في فلوريدا لمناقشة نتائج محادثاته مع بوتين

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء، إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص التقى بكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في فلوريدا، أمس الخميس، وسيجتمع معه مرة أخرى، اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، أن من المقرر أن يطلع ويتكوف المسئول الأوكراني على اجتماعه في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان جاريد كوشنر، صهر ترامب، سيشارك في الاجتماعات مع أوميروف.

وانتهت المباحثات بين الوفد الأمريكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون إحراز اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا، وسط خلافات حول ملف الأراضي وانضمام كييف للناتو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء النزاع، بينما تتقدم القوات الروسية ميدانيا، وتطالب أوكرانيا بزيادة الضغط الدولي على موسكو لدفعها نحو التسوية.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر واصلا، يوم الأربعاء، مباحثاتهما مع بوتين، لكن من دون إحراز تقدم ملموس نحو تسوية سلمية في هذا النزاع.

وأوضح الكرملين، أنه لم يتم التوصل إلى أي "حل وسط" بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، فيما لا تزال مشاركة أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسألة "رئيسية".