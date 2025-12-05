«فيفا» يعيّن طاقم تحكيم سويدي لقيادة مباراة مصر والإمارات في كأس العرب

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم سويدي لإدارة مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الإماراتي، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

سيتولى السويدي جلين نيبرج إدارة اللقاء حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من:

مهبود بييجي مساعدًا أول

أندرياس سوديركفيست مساعدًا ثانيًا

ماريو إسكوبار من جواتيمالا حكمًا رابعًا

وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، تم إسناد المهمة إلى: السويسري سان فيداي حكمًا لتقنية الفيديو

البرازيلي رودولفو توسكي حكمًا مساعدًا للفيديو

تُقام المواجهة المرتقبة بين مصر والإمارات غدًا السبت 6 ديسمبر، على أرضية استاد لوسيل، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن المرحلة الثانية من البطولة التي تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.