الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 9:57 م القاهرة
ترامب: المرحلة الثانية لاتفاق غزة تبدأ الآن

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:32 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن.

وكتب ترامب، عبر منصته تروث سوشيال منشوراً قال فيه: "لقد عدت للتو من الشرق الأوسط. يا لها من لحظة رائعة! كان الحضور غفيرا ومتحمسا للغاية".

وأضاف أن "جميع الرهائن العشرين عادوا وهم في أفضل حال. رُفع عبء ثقيل"، في إشارة منه إلى تبادل الرهائن أمس.

كما شدد على أن "المهمة لم تنتهِ بعد. إذ لم يتم إعادة القتلى كما وُعِدوا!، في إشارة إلى بقية الرفات التي كان من المتوقع تسليمها.

كما أعلن الرئيس الأمريكي في منشوره بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

