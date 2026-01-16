غياب طارئ في حراسة مرمى ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة قبل مباراته المرتقبة أمام ليفانتي، المقررة عصر السبت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإسباني، بعدما تأكد غياب حارس المرمى الأوكراني أندري لونين في اللحظات الأخيرة.

ويخوض الفريق الملكي اللقاء وهو يعاني من سبع غيابات في قائمته، عقب أيام صعبة شهدت خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ثم الخروج من كأس الملك على يد ألباسيتي.

المدرب أربيلوا يفتقد خدمات ستة لاعبين في الخطوط المختلفة بسبب الإصابة، وهم: ميليتاو، ترينت، روديجر، ميندي، رودريجو، إلى جانب براهيم دياز المتواجد مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا، حيث يستعد لخوض النهائي أمام السنغال يوم الأحد.

أما في حراسة المرمى، فجاء الغياب المفاجئ لـ لونين بعدما شعر بآلام في عضلة الساق عقب مباراة الكأس أمام ألباسيتي على ملعب كارلوس بيلمونتي، وهي المباراة التي تعرض بعدها لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الفحوصات الطبية إلى غيابه لمدة أسبوع، مع محاولات مكثفة لتجهيزه من أجل اللحاق بالمواجهة الحاسمة أمام موناكو يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال على ملعب البرنابيو.

وأدى غياب لونين إلى استدعاء أربيلوا لحارسي فريق كاستيا فران جونزاليس وسيرجيو ميستري، إلى جانب الحارس الأساسي تيبو كورتوا.

كما ضمت القائمة أربعة لاعبين من أكاديمية النادي، هم الظهير الأيمن دافيد خيمينيز، ولاعبا الوسط خورخي سيستيرو وسيزار بالاسيوس، والجناح ألفارو ليفا، حيث سبق لثلاثة منهم الظهور رسميًا مع الفريق الأول.

قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي:

حراسة المرمى: كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري

الدفاع: كارفاخال، ألابا، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، هويسين، دافيد خيمينيز

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، سيستيرو، بالاسيوس، ليفا

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، جونزالو، ماستانتونو