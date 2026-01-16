طاقم تحكيم مغربي يدير مواجهة مصر ونيجيريا في كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مصر ونيجيريا، المقررة غدًا السبت، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتكون الطاقم من الحكم المغربي جلال جيد كحكم ساحة، ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد أول، ومصطفى أكركاد كمساعد ثاني، بينما يتولى الكيني بيتر واويرو كاماكو مهمة الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو، يقود الجزائري لحلو بن إبراهيم التحكيم بمساعدة التونسي هيثم قراط والمغربي حمزة الفارق.

ومن المقرر اقامة اللقاء غدا السبت ، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس الأمم الأفريقية المغرب والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويأمل المنتخب المصري في حصد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه، لتعويض الإخفاق في الوصول إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وتعد هذه المباراة السادسة التي يخوضها الفراعنة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في تاريخ مشاركاتهم بكأس الأمم الإفريقية، والأولى منذ نحو 42 عامًا.