المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: مستعدون لتسليم مقاليد الحكم لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وطنيا

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الأجهزة الأمنية شرعت فور قرار وقف إطلاق النار بتنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في قطاع غزة، عبر نشر عناصرها الأمنية والشرطية والدفاع المدني في مختلف المناطق.

وأضاف في تصريحات لشبكة «قدس» الإخبارية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة الحالة الأمنية وفرض سيادة القانون.

وفيما يخصّ تسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط، أجاب الثوابتة: «نحن على استعداد لتسليم مقاليد الحكم لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وفق قرار وطني فلسطيني، وليس قرارًا أجنبيًا. سنبقى على تواصل مستمر في هذا الموضوع مع الجهات المعنية، ولكننا ننتظر قرارًا وطنيًا يصدر عن الفصائل الفلسطينية. وإلى حين ذلك، نستمر في ممارسة مهام عملنا ونقدم الطاقات حتى الدماء من أجل شعبنا الفلسطيني حتى تسليم القطاع لأي جهة فلسطينية متفق عليها».

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشر من ظهر العاشر من الشهر الجاري؛ حيث باشرت الأجهزة الأمنية في غزة بمحاولة فرض الأمن، خاصّة وأن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا في انتشار العصابات المسلّحة التي تنفذ عمليات سرقة شاحنات المساعدات، واغتيالات طالت قيادات ميدانية في المقاومة ونشطاء وصحفيين.

وذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت بياناً دعت فيه جميع أفراد العصابات المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، إلى الاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

ولفت الثوابتة إلى أن أكثر من 70 عنصرًا سلّموا أنفسهم وسلموا أسلحتهم في إطار العفو العام وذلك في سياق الحفاظ على النسيج الوطني والمجتمعي، أما أفراد العصابات الذين تلطخت أيديهم بالدماء فسوف يُتعامل معهم بكل صرامة.

وتابع: «لن نسمح لأي طرف أن يتطاول على شعبنا الفلسطيني أو يعبث بأمنه، وستستمر الإجراءات الأمنية حتى ضبط الأمن بنسبة مئة في المئة، واستطعنا القضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات تشكل خطرًا على المواطنين في قطاع غزة».

وأشار إلى وجود بعض البؤر في «المناطق الحمراء» التي تتواجد فيها قوات الاحتلال وتؤمنها بالغطاء الناري، في إطار محاولة إطالة عمر هؤلاء المسلحين لمواجهة الحكومة في غزة، ويتم إمدادهم بالطعام والتموين من طائرات رباعية المراوح، مؤكدًا أنه «سيتم التعامل معها في أقرب فرصة».

وحول وجود انتهاكات من الاحتلال وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، قال الثوابتة: «وثّقنا أكثر من سبع عشرة انتهاكًا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، ونرفعها لتصل إلى الوسطاء من أجل وضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على وقف إطلاق النار».