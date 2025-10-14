ستارمر: قمة شرم الشيخ أهم فرصة لحل الدولتين منذ 30 عاما

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن توقيع إعلان النوايا بقمة شرم الشيخ المصرية، يمثل أهم فرصة للتوصل إلى حل الدولتين منذ اتفاقيات أوسلو التي أبرمت قبل أكثر من 30 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان البريطاني الثلاثاء، أجاب فيها على أسئلة النواب المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأوضح أنه بفضل خطة وقف إطلاق النار بغزة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إطلاق سراح الأسرى، وتوقف قصف غزة، وبدأت المساعدات الإنسانية بالدخول، مؤكدا أنهم "أمام فرصة مهمة لإغلاق صفحة مأساوية من التاريخ".

ووصف الوضع في غزة خلال العامين الأخيرين بـ"الجحيم"، حيث فقد تقريبا كل الفلسطينيين في غزة أحد أفراد عائلاتهم، وقُتل ما يقرب من 20 ألف طفل.

وأضاف: "حتى لو تم توقيع اتفاق سلام، فإن ألم الخسائر لن يزول، فنحن بحاجة إلى دخول المساعدات إلى غزة بسرعة أكبر، إذ أن هناك نقص في الغذاء والنظافة والرعاية الصحية والمأوى".

وأكد أن توقيع إعلان النوايا في شرم الشيخ أمس هو حدث تاريخي، لكن الأهم الآن هو تنفيذ بنود الاتفاق بالسرعة القصوى.

وأشاد ستارمر بالجهود الدولية في التوصل للاتفاق، حيث قال "كل هذا لم يكن ليحدث لولا الرئيس ترامب. إنه اتفاقه هو، وقد تم تطبيقه بفضل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

ولفت أن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ساهم في تقدم العملية السياسية.

وأشار أن بريطانيا ستواصل دعم إعادة إعمار غزة، وتشكيل إدارة انتقالية فيها، والمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار.

وقال: "هذه أهم فرصة لدينا منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما. نحن نقف خلف هذا الاتفاق، لأن وجود إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".

كما أكد دعم بلاده لتحقيق العدالة والمساءلة في الشرق الأوسط، باعتبارها شرطا أساسيا للاستقرار الدائم في المنطقة.

وعقدت قمة شرم الشيخ مساء الاثنين، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي ترامب، في مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وقالت الرئاسة المصرية، إن "قمة شرم الشيخ للسلام" شددت على ضرورة البدء في "التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس، وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.