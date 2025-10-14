كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات حالة لاعبي الفريق المصابين، بعد استئناف التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وقال جاب الله، في تصريحات لقناة الأهلي، إن عدد المصابين في الفريق انخفض من خمسة إلى أربعة لاعبين، بعد تعافي أحمد رضا من إصابته في الركبة وعودته رسميًا إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف أن إمام عاشور يخضع لمتابعة طبية دقيقة داخل منزله، مع إجراء تحاليل وفحوصات من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، مؤكدًا أن حالته في تحسن مستمر. وأوضح أنه في حال عودة مؤشرات التحاليل إلى معدلاتها الطبيعية، سيبدأ اللاعب مرحلة التأهيل الفني والبدني تمهيدًا لعودته للملاعب.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن أشرف داري، الذي كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لمشكلة جديدة في منشأ العضلة مع عضلة البطن السفلية، وقد تم حقنه بالعلاج اللازم، على أن يخضع لإعادة تقييم بعد أسبوعين لتحديد موعد عودته.

وعن حالة حسين الشحات، أوضح جاب الله أنه تعرض لمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، وتم حقنه بالبلازما، مشيرًا إلى أن التحسن يسير بشكل جيد، لكن فترة غيابه لن تقل عن سبعة أسابيع.

كما طمأن الجماهير على حالة ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن إصابته كانت خفيفة ولا تدعو للقلق، فيما دخل كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته في منشأ العضلة الأمامية بالساق اليمنى، وسيخضع لأشعة جديدة خلال يومين لتحديد موعد عودته، والمتوقع أن تكون خلال أسبوع إلى عشرة أيام.

واختتم طبيب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن محمد شكري عاد إلى التدريبات منذ عشرة أيام، وهو جاهز طبيًا للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.