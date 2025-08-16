بوتين: اللقاء مع ترامب كان إيجابيا وصادقا ومنفتحا بشكل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعمل على بناء علاقات مفيدة ومتبادلة مع الولايات المتحدة على أساس العدالة»، واصفا لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لقاء رفيع المستوى انتظر طوال أربعة أعوام، جاء بعد فترة صعبة جدًا في العلاقات بين البلدين.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك، على أن العلاقات الروسية- الأمريكية كانت وصلت إلى «أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة»، موضحًا أنها كانت «لا تخدم مصالح الدولتين ولا العالم بشكل عام».

ووصف التواصل مع ترامب بأنه كان «إيجابيا وصادقا ومنفتحا بشكل كامل»، مشيدا بـ «سعي الرئيس ترامب لحل المسألة في أوكرانيا والتعمق في جوهر النزاع وأسبابه» لمعالجة الأزمة من جذورها.

واستعرض الرئيس الروسي رؤيته لجذور الصراع، قائلا إن «الأوضاع في أوكرانيا بدأت بسبب أسس الأمن القومي»، مشددا أن «الشعب الأوكراني أخ لنا، وجذورنا واحدة».

واعتبر أن ما يحدث هو «ألم مشترك ومأساوي»، مضيفا: «نحن مهتمون بإنهاء هذه الأوضاع، ولكننا على قناعة بأن حل المسألة الأوكرانية يجب أن يكون حلا مستداما على أساس التخلص من كل الأسباب الجذرية».

ووجه رسالة إلى كييف والعواصم الأوروبية، قائلا: «نعول على أوكرانيا والعواصم الأوروبية ألا يضعوا أي عوائق، وألا يحاولوا استفزاز ما يعزز النزاع، ويقف ضد تطور المفاوضات».

ورأى أن الشراكة بين البلدين أمامها «الكثير من الآفاق والفرص»، لا سيما في مجالات الطاقة والبرمجة والرقمنة.

وأكد أن ترامب يمتلك تصورا واضحا يسعى من خلاله للاهتمام بالمسائل القومية بين الدولتين، والذي «سيكون أساسا لحل المسألة الأوكرانية، وأيضا لإعادة بناء العلاقات بين البلدين.

ونقل بوتين عن الرئيس الأمريكي تصريحاته السابقة: «لو كنت الرئيس في حقبة بايدن، لما بدأت الحرب»، معلقا: «أعتقد أن هذا ما كان سيحدث بالفعل».

ووصف العلاقات التي تجمعه بترامب بأنها «جيدة» وتستند إلى ثقة متبادلة، مشددا أن: «من الممكن أن نستمر في المساعي حتى نصل لنتيجة، ونهاية الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت».