ذكر مسؤولون في ولاية إنديانا أن العواصف والفيضانات العاتية تسببت في مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في الولاية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.
وذكر مركز عمليات الطوارئ بالولاية أن بالإضافة إلى الطفل، لقيت ثلاث نساء ورجلان حتفهم منذ بدء العواصف يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف المركز أن حالتي وفاة وقعتا في مقاطعة ديلاوير، ووقعت حالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جينينجز وليك وبورتر ولابورت.
وقال حاكم ولاية إنديانا مايك براون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه أمس السبت أنه سيوافق على طلب الولاية بإصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق لتقديم المساعدة الاتحادية.
ويوم الثلاثاء، تسببت العواصف التي اجتاحت ولايات إيلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي في انقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب من مليون مستهلك.
وقال حاكم ولاية أوهايو يوم الثلاثاء إن شخصا واحدا لقي حتفه بعد أن حالت الفيضانات دون وصول فرق الطوارئ إليه في روزفيل.