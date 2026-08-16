ذكر مسؤولون في ولاية إنديانا أن ​العواصف والفيضانات العاتية تسببت في ‌مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في الولاية، من بينهم طفل يبلغ ​من العمر 4 سنوات.





وذكر مركز ​عمليات الطوارئ بالولاية أن بالإضافة ⁠إلى الطفل، لقيت ثلاث نساء ورجلان ​حتفهم منذ بدء العواصف يوم ​الثلاثاء الماضي.





وأضاف المركز أن حالتي وفاة وقعتا في مقاطعة ديلاوير، ووقعت حالة وفاة واحدة في ​كل من مقاطعات جينينجز وليك ​وبورتر ولابورت.

وقال حاكم ولاية إنديانا مايك براون إن ‌الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أبلغه أمس السبت أنه سيوافق على طلب الولاية بإصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق لتقديم ​المساعدة ​الاتحادية.

ويوم ⁠الثلاثاء، تسببت العواصف التي اجتاحت ولايات إيلينوي وإنديانا ​وأوهايو وكنتاكي في انقطاع التيار ​الكهربائي ⁠عن ما يقرب من مليون مستهلك.



وقال حاكم ولاية أوهايو يوم الثلاثاء إن ⁠شخصا ​واحدا لقي حتفه بعد ​أن حالت الفيضانات دون وصول فرق الطوارئ إليه ​في روزفيل.