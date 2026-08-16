مراسل فيلت في كييف: المسيرات الروسية تحولت إلى كابوس حقيقي للقوات الأوكرانية

أكد مراسل قناة "فيلت" في كييف إبراهيم نابر، أن الاستخدام الفعال والناجح للطائرات المسيرة الروسية في استهداف مواقع القوات الأوكرانية بات يشكل كابوسا حقيقيا للمقاتلين الأوكرانيين.





وأوضح نابر أن بعض الهجمات تنفذ بسرعة فائقة لدرجة لا تتيح للقوات الأوكرانية الوقت الكافي للرد.



وأضاف أن الطائرات المسيّرة باتت تشكل كابوسا حقيقيا وعاملا نفسيا بالغ التأثير على الجبهة، إذ يتعين على القوات الأوكرانية البقاء في حالة ترقب مستمر لاحتمال تعرضها لهجوم.

وردا على هجمات كييف الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، تواصل القوات الروسية توجيه ضربات متتالية لمراكز صنع القرار ونقاط القيادة، فضلا عن المنشآت التي يستخدمها نظام كييف بالتعاون مع خبراء حلف "الناتو" المسؤولين عن توريد المكونات العسكرية، وتقديم البيانات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف.

وتستخدم القوات الروسية في ضرباتها الموجهة بدقة، طائرات مسيرة هجومية وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، تتمتع بالقدرة على تدمير أي هدف، سواء في كييف أو على امتداد كامل الأراضي الأوكرانية.