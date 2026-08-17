رأى عضو حزب "تحالف الحرية" الفنلندي أرماندو ميما أن الرئيس ألكسندر ستوب مجرد "تابع" للولايات المتحدة مؤكدا عجز هلسنكي عن اتخاذ أي قرارات مستقلة تجاه موسكو دون موافقة أمريكية مسبقة.



وقال ميما في تصريحات لوكالة "تاس": "ستوب ليس سوى تابع للولايات المتحدة. فالسفير الأمريكي في هلسنكي هو الحاكم الفعلي لفنلندا، إذ يؤثر في السياسة الخارجية للبلاد".

وأضاف: "لا يستطيع الرئيس ستوب اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية تجاه روسيا دون موافقة مسبقة من سفير الولايات المتحدة لدى فنلندا".

وأشار ميما إلى أن ستوب اتخذ مرارا قرارات سياسية تهدف إلى إرضاء الدبلوماسيين الأمريكيين، معتبرا أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل القريب. وقال: "فنلندا حاليا دولة تابعة للولايات المتحدة".

وأكد السياسي الفنلندي أن سياسة بلاده بعد انضمامها إلى "الناتو" اتجهت نحو دعم مصالح الحلف في المنطقة، معتبرا أن ذلك يمثل التحدي الرئيسي أمام استعادة الاتصالات مع روسيا، مضيفا: "من أجل إقامة حوار حقيقي، من الضروري فهم هذه المشكلة الجوهرية، وهو ما لا يدركه أولئك الذين كانوا أبرز المؤيدين لانضمام فنلندا إلى الناتو".



واختتم ميما تصريحاته بالقول: "كان لدى ستوب دائما رقم هاتف الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يعلم أنه في اللحظة التي يقرر فيها الاتصال به أو يبادر إلى أي محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا، سيتم إقصاؤه فورا من قبل الإدارة الأمريكية، مما سينسف طموحاته السياسية المستقبلية في شغل منصب الأمين العام للناتو أو أي موقع قيادي آخر ضمن الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أكد ميما أن تصريحات الرئيس الفنلندي العلنية بشأن نيته استئناف الحوار مع موسكو لا تتعدى كونها استجابة لضغط الشارع والموجة المتصاعدة من الاستياء الشعبي داخل البلاد، مؤكدا أن هلسنكي تواصل عمليا انتهاج سياسة الضغط على روسيا وترسيخ مصالح حلف الناتو.