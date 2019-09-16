جامعة قناة السويس تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقامت جامعة قناة السويس، الحفل السنوي لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين، في الشهادات والمراحل التعليمية المختلفة.

كرم الدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، 66 متفوقا من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت.

وأعرب رحمي عن سعادته بنجاح أبناء العاملين، مشددا على ضرورة الانتباه للإرهاب في شكله الجديد الذي اتخذه أعداء الوطن وسيلة لاستقطاب الشباب واستهدافهم في المرحلة المقبلة.

وتابع رحمي أن مؤتمر الشباب الوطني الأخير تناول الإرهاب ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن حروب اليوم هي حروب العقول والثقافات وزعزعة الأفكار.

وطالب رحمي، الطلاب، بزيارة المشروعات القومية الكبرى، مثل: أنفاق الإسماعيلية، والصوب الزراعية المقامة على آلاف الأفدنة، مؤكدا أنها تقف متحدية الشائعات والمنشورات الكاذبة.

شهد الحفل عمداء الكليات وعدد من قيادات الجامعة والأمناء المساعدين.