وزيرة الثقافة تجدد الثقة في رئاسة إسماعيل مختار لبيت المسرح

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للفنان إسماعيل مختار كرئيس للبيت الفني للمسرح.

الجدير بالذكر أن الفنان إسماعيل مختار كان تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٦، حيث شهد البيت الفني للمسرح خلال فترة توليه لإدارته نجاحات عديدة سواء في مستوى العروض المقدمة أو عدد العروض المنتجة خلال العام، والتي وصلت العام الماضي إلى تقديم ٧٠ عرضا في العام ما بين إعادة لعروض ناجحة وافتتاح عروض جديدة.

كما وصلت عروض البيت الفني للمسرح لأول مرة للمناطق الحدودية والمحافظات حيث وضع البيت الفني للمسرح لأول مرة خلال عام ٢٠١٩ خطة لتجوال عروضه بالمحافظات والتي وصلت إلى ١٤ محافظة، كما اعتمدت سياسته على التوسع في الورش التدريبية لشباب المسرحيين والفئات المهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة، واعتمد أيضا على إعطاء الفرص لشباب المخرجين والانفتاح على مختلف التيارات المسرحية.

كما شهد البيت الفني خلال فترة تولي الفنان إسماعيل مختار إنشاء فرقتين مستحدثتين وهما فرقة مسرح المواجهة والتجوال والمختصة بإنتاج العروض المسرحية للتجوال بالمحافظات، وفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والمختصة بتدريب وتأهيل ودمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مستوى الإنشاءات تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مسرح مصر، بالإضافة إلى تجديد جميع مسارح البيت الفني للمسرح.

وشهد البيت الفني أيضا خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا على العروض من الجمهور، حيث وصل عدد حضور عروض البيت الفني بالقاهرة والمحافظات إلى ٨٥٠ ألف مشاهد خلال العام الماضي، لما شهدته أيضا دعاية العروض المسرحية وتسويقها من تطور خلال تلك الفترة.