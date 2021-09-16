أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن العراق يمثل دولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية وفي المنظومة الإقليمية ككل، وأن عودته إلى الحاضنة العربية، تُمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، وإضافة نوعية لصون الأمن القومي العربي ، مشددا على دعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار العراق ووحدته الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي اليوم، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، حيث بحثا تطورات الأوضاع في العراق، وسبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي، والمستجدات والتطورات في المنطقة العربية.

كما أكد "العسومي" على المواقف الثابتة للبرلمان العربي بشأن دعم سيادة الدولة العراقية على كامل أراضيها، والرفض التام لأية تدخلات إقليمية أو خارجية في شئونها الداخلية تحت أية دعاوي، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية العراق في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الدولة العراقية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لأن تحقق الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر 2021 تطلعات الشعب العراقي بكافة مكوناته، في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، مؤكداً استعداد البرلمان العربي للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات، حرصاً على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي، عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم العراق على كافة المستويات، مؤكداً أن البرلمان العربي يقوم في ظل رئاسته الحالية بجهود مقدرة وغير مسبوقة في دعم كافة القضايا العربية، وليس العراق فقط.

وأكد على حرصه على تعزيز أدوات التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان العربي في كافة القضايا التي تهم الشعوب العربية ، مشددا على أن العراق لديه إصرار على المضي قدما في تحركه النشط على الساحة العربية على كافة المستويات.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على عقد إحدى الجلسات القادمة للبرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد في مقر مجلس النواب العراقي، كرسالة مهمة للتأكيد على الدعم العربي للعراق وبحث آليات مساندته على كافة المستويات.

واقترح رئيس البرلمان العربي تنظيم عدد من الفعاليات العربية الاقتصادية على هامش هذه الجلسة، لدعم جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى العراق.