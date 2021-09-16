عون: نأمل في تطوير التعاون بين لبنان ومنظمة الصحة العالمية

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن أمله في تطوير العلاقة والتعاون بين لبنان ومنظمة الصحة العالمية .



وتمنى عون، خلال استقباله اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على رأس وفد ضم نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن "تدفع زيارة جيبريسوس للبنان، الأمور بهذا الاتجاه، نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان وتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والصحية والإنسانية التي أرخت بثقلها على مؤسسات الدولة والشعب اللبناني".



وأكد عون تقدير لبنان للمساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للبنانيين، وخصوصاً خلال الأزمات والكوارث التي أصابتهم في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.



بدوره، أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة ستعمل مع الحكومة على تقديم حلول سريعة وطويلة الأمد، في ظل التحديات ولاسيما الطبية.



وقال جيبريسوس، بعد اللقاء: "كانت لنا مناقشات مثمرة جداً مع رئيس الجمهورية، هناك حكومة جديدة اليوم في لبنان بعد انتظار 13 شهراً، ونحن سعداء بوجودنا هنا بعد تشكيل الحكومة".



وأشار إلى أن هناك تحديات خطيرة في لبنان وأبرزها نقص المواد الطبية، والمحروقات، ومشاكل المصارف وتأمين المياه والكهرباء، والتي تؤثر على الشروط الصحية للشعب اللبناني.



وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء "التعاون القائم بين لبنان والمنظمة، وكيفية تمتين الشراكة في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة".