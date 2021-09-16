نور الشربيني تتأهل لـ نهائي بطولة مصر المفتوحة للإسكواش

تأهلت نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، إلى المباراة النهائية من بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2021، البلاتينية للرجال والسيدات، والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 17 سبتمبر الجاري في منطقة الأهرامات.

وحققت نور الشربيني الفوز في مباراة نصف النهائي اليوم، الخميس، على حساب منافستها الفرنسية كاميل سيرم، المصنفة الرابعة على العالم، بعد انسحاب اللاعبة الفرنسية نتيجة تعرضها للإصابة في عضلة ربلة الساق «السمانة».

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم نور الشربيني بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط: «11-2، 8-11، 11-1»، فما كان الشوط الرابع يشهد تفوق كاميل سيرم بنتيجة 9-8، في مباراة استغرقت 43 دقيقة.

وتلتقي نور الشربيني في المباراة النهائية مع الفائزة من مباراة نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين نوران جوهر وأماندا صبحي.

وشارك في البطولة 96 من أفضل لاعبي السكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة وهما مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، سويسرا، استراليا، نيوزيلندا، فنلندا، المكسيك، كندا، كولومبيا، ألمانيا واسبانيا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، اسكتلندا، لاتفيا، فلبين، ويلز وبلجيكا و جاميكا، بمجموع جوائز مالية تصل إلي 590 ألف دولار.