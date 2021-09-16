قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضراوات والفواكه تشهد استقرارًا كبيرًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى الشهر الماضي؛ بسبب التوسع في المشروعات الزراعية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن العوامل الجوية والتغيرات المناخية الشهر الماضي أثرت بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية وأدت انخفاض معدلات الإنتاج، منوهًا إلى أن الأمر انعكس على الأسعار.



وأشار إلى أن الارتفاع الطفيف في أسعار المحاصيل الزراعية أمر طبيعي يحدث في مثل هذا الوقت من العام؛ بسبب انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، مؤكدًا أنه «ارتفاع مؤقت نتيجة التدخل الإلهي».



وذكر نائب رئيس شعبة الخضراوات أن «مصر لا تشهد أزمة بسبب أسعار المحاصيل وإنما ارتفاعًا مبالغًا فيها لكنه مبرر»، مشيرًا إلى أنها تشهد زيادة في الإنتاجية والمعروض بدليل تصدير أكثر من 5 ملايين طن.



ولفت إلى أن آليات العرض والطلب تحدد الأسعار بشكل مباشر، منوهًا إلى أن المشكلة تكمن في الأسواق العشوائية التي يجب تطويرها والقضاء عليها، بالتعاون مع الجهات المعنية.





