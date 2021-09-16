القابضة الإماراتية تستحوذ على «أسينو» السويسرية لتصنيع الأدوية

أعلنت شركة "القابضة إيه دي كيو" الإماراتية للاستثمار اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "أسينو" السويسرية.

وتعد أسينو شركة رائدة في مجال إنتاج الأدوية عالية الجودة.

وتدير الشركة فروعاً في أكثر من 90 دولة وتوفر حلولا شاملة ومخصصة من خلال التصنيع التعاقدي ومنح رخص التصنيع.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة والدواء في "القابضة" : "نسعى من خلال إتمام سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذا العام إلى إنشاء منصة دوائية قوية ومتكاملة، تسهم في بناء مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي لتصنيع وتسويق وتوزيع الأدوية في الأسواق ذات معدلات النمو العالية".

من جهته، قال ستيفن سالتوفت، الرئيس التنفيذي لشركة "أسينو": "تلتزم أسين، بتطوير الرعاية الصحية من خلال تيسير وصول الأفراد والمؤسسات في المجتمع إلى أدوية عالية الجودة تحظى بثقة المرضى والجهات الصحية المعنية على حدّ سواء، وسيسهم الدعم التي ستقدمه لنا القابضة، في تسريع تحقيق طموحنا في هذا الاتجاه".

وكانت القابضة قد استحوذت في وقت سابق من هذا العام على شركة "آمون" للصناعات الدوائية، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية، وشركة "فارماكس" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في تصنيع وتسويق الأدوية الجنيسة بأسعار مناسبة.

ويهدف الاتفاق النهائي إلى استحواذ "القابضة" على كامل حصة المساهمين الحاليين في "أسينو"، والتي تشمل حصة كل من شركة "نوردك كابيتال" و"أفيستا كابيتال بارتنرز".

وتخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة والموافقات التنظيمية.





