 توقعات بفحص القوى العقلية للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب - بوابة الشروق
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توقعات بفحص القوى العقلية للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

محمد هشام
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:21 ص

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصدر أمريكي مسئول في جهات إنفاذ القانون قوله إن العملاء الفيدراليين الذين يحققون في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يتوقعون أن تطلب محكمة فيدرالية في جنوب فلوريدا "تقييمًا للصحة العقلية" للمشتبه به ريان ويسلي روث قبل أي إجراءات جنائية محتملة.

واستنادا إلى العديد من "التصريحات الصاخبة غير العادية" التي يعتقد أن روث نشرها عبر الإنترنت فيما يتعلق بالأحداث الجيوسياسية الدولية، قال المصدر إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" يتوقعون فحص قواه العقلية كجزء من الإجراءات القضائية لتحديد ما إذا كان لائقا لأي محاكمة.

وكان "إف.بي.آي" قد فتح تحقيقا في إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد، بالقرب من ملعب جولف يملكه الرئيس الأمريكي السابق في ولاية فلوريدا، واصفا ما حدث بأنه "يبدو أنه محاولة اغتيال"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

ولم يصب ترامب بأي أذى في هذه الحادثة التي تأتي بعد شهرين من محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

من جهته، أكد جهاز الخدمة السرية الفيدرالي، المكلف بحماية الرؤساء والمرشحين للرئاسة، أنه أطلق النار على شخص في ملعب الجولف.

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