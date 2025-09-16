أبرز المشروعات السكنية الجديدة في دبي

تواصل دبي تعزيز مكانتها كإحدى أكثر المدن ديناميكية في العالم، ليس كوجهة سياحية وتجارية فقط، بل كخيار مفضل للسكن والاستثمار العقاري أيضاً. خلال السنوات الأخيرة، شهدت الإمارة إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية قيد الإنشاء التي تمزج بين التصميم المعماري العصري، والبنية التحتية المتطورة، والمرافق التي تلبي أعلى معايير الراحة والرفاهية.





أبرز المشاريع السكنية قيد الإنشاء في دبي

سواء كنت تبحث عن شقة بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية، أو فيلا عائلية في مجمع هادئ محاط بالمساحات الخضراء، أو حتى استثمار يحقق عوائد مجزية على المدى الطويل، ستجد في هذه المشاريع ما يلبي احتياجاتك. في هذا المقال، نستعرض مشاريع جديدة في دبي، لتكون دليلك الشامل لاكتشاف الفرص السكنية والاستثمارية في واحدة من أسرع أسواق العقارات نمواً في المنطقة.





نخلة جبل علي

يقع مشروع نخلة جبل علي، أحد مشاريع نخيل العقارية البارزة، في قلب منطقة جبل علي على شارع الشيخ زايد، ليقدّم تجربة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية. يتميز المشروع بتصميم أيقوني يضم واجهات مائية ممتدة ومرافق متكاملة لنمط حياة فاخر، ويضم؛ فللاً على السعف، ومراسي لليخوت، ونوادٍ شاطئية تمنح السكان تجربة استثنائية.

يتكون المشروع من سبع جزر مترابطة، تحتوي على سبع عشرة سعفة وجذع يبلغ طوله نحو أربعة أميال، مع اعتماد 30٪ من المرافق العامة على الطاقة المتجددة، مما يعزز استدامته البيئية. ويجري تطوير نخلة جبل علي على مراحل، مع اختلاف مواعيد التسليم بين كل مرحلة وأخرى واختلاف الأسعار، إذا تبدأ أسعار بعض المراحل مثل؛ مجموعة الشاطئ سعفة M من 18 مليون درهم إماراتي، الأمر الذي يمنح المستثمرين والمشترين مرونة في اختيار الأنسب لهم من بين مجموعة متنوعة من العروض.





ذا أويسيس

يقع ذا أويسيس من إعمار في قلب دبي لاند، ويعد واحداً من أكبر مجمعات الفلل المتكاملة في دبي، وهو يضم مشاريع سكنية متعددة بتصاميم مختلفة، مميزة مثل؛ بالميرا وميراج، يمتد كل مشروع وسط مساحات خضراء واسعة وقنوات مائية ومرافق عالمية المستوى ليوفر لسكانه أسلوب حياة على طراز المنتجعات الفاخرة.

يمثل المشروع نموذجاً جديداً للرقيّ والفخامة بفضل تصميمه المعماري المبتكر وديكوراته الداخلية على يد أشهر المصممين العالميين، كما تركز تصاميمه على توفير فلل وقصور واسعة بإطلالات مميزة على البحيرات والحدائق وقنوات المياه، مما يوفر مستوى استثنائي من الخصوصية والرفاهية. ومن المقرر أن يتم تسليم ذا أويسيس على مراحل متتالية، حيث من المتوقع تسليم بالميرا في الربع الرابع من عام 2027، كما تبدأ أسعار الوحدات في ميراج 15.8 مليون درهم إماراتي بينما تشير التقديرات إلى اكتمال تسليم ميراج في النصف الثاني من عام 2028.





شوبا هارتلاند 2

يقع مشروع شوبا هارتلاند 2 من شوبا العقارية في قلب مدينة محمد بن راشد، وعلى مقربة من شارع دبي-العين، ليمنح سكّانه عنواناً استراتيجياً يجمع بين سهولة الوصول إلى أبرز مناطق دبي وهدوء المساحات الخضراء المحيطة به. يتميز المشروع بواجهات مائية خلابة وحدائق واسعة نابضة بالحياة، إلى جانب أبراج ريفرسايد السكنية الأنيقة التي توفر إطلالات ساحرة على القنوات المائية.

كما يضم المشروع مجمع شوبا استيتس الحصري، الذي يوفّر فللاً فاخرة من خمس وست غرف داخل مجمع مسوّر يضمن أعلى درجات الخصوصية، تحيط بها مساحات خضراء وممرات مائية هادئة، لتشكّل ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب المدينة. يتم تطوير المشروع على مراحل متتابعة لضمان أعلى معايير الجودة، حيث من المتوقع تسليم أبراج ريفرسايد في الربع الرابع من عام 2027، وتبدأ أسعار الوحدات به من 1.99 مليون درهم إماراتي.



داماك لاجونز

يقع داماك لاجونز من داماك العقارية في قلب دبي لاند، مقابل داماك هيلز وعلى مقربة من شارع حصة، ليقدّم تجربة سكنية فاخرة تجمع بين الفخامة والطبيعة. يضم المشروع فلل ومنازل تاون هاوس محاطة ببحيرات وممرات مائية خلابة، ينقسم داماك لاجونز إلى 8 مناطق مستوحاة من أروع المدن الساحلية المعروفة على البحر الأبيض المتوسط، مثل؛ سانتوريني والبندقية وغيرها.

يمثل داماك لاجونز مشروعاً سكنياً رئيسياً متكاملاً، يجمع بين التصميم المعاصر والمرافق الفاخرة وسط بيئة مائية ساحرة. يتم تطوير المشروع على مراحل، حيث من المخطط تسليم مناطق محددة مثل؛ لاجون فيوز 11 في الربع الثاني من عام 2027، وتبدأ أسعار الوحدات به من 1.1 مليون درهم إماراتي، فيما تشير تقديرات انتهاء مناطق أخرى إلى عام 2026 بحسب كل منطقة أو مرحلة.





كريك واترز في جزيرة الخور

يقع كريك واترز من إعمار ضمن ميناء خور دبي، ليقدّم أسلوب حياة فاخر على الواجهة المائية مع إطلالات بانورامية ساحرة وممشى أنيق ومرافق حديثة. يجمع المشروع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمناظر الطبيعية المنسقة بأسلوب مبتكر، ليضع معياراً جديداً لأسلوب الحياة في برج عصري على جزيرة الخور الفخمة، ويقدّم فرصة استثنائية لتملّك منزل وسط أجواء طبيعية راقية وإطلالات خلابة على خور دبي وأفق الإمارة المذهل.

يقدّم كريك واترز مزيجاً متكاملاً من الأبراج السكنية المميزة، ومنازل التاون هاوس الفاخرة، وشقق البنتهاوس على أحدث طراز، ومرافق مذهلة تشمل؛ مطاعم ومتاجر فاخرة، مما يجسّد ملاذاً من الهدوء والجمال في قلب ميناء خور دبي. يتم تطوير المشروع على مراحل، حيث من المتوقع تسليم كريك واترز وكريك واترز 2 خلال عام 2027، بأسعار تبدأ من 1.78 مليون درهم إماراتي.





ليليا في ذا فالي

يقع ليليا من إعمار العقارية في ذا فالي على طريق دبي العين ضمن مجمع سكني متكامل، ليقدّم أسلوب حياة راقٍ يمزج بين المساحات الخضراء والشاطئ الداخلي. يتميز المجمّع بمنازل تاون هاوس مصمّمة بأناقة وفخامة، مع مرافق عائلية تشمل؛ مساحات لعب ومسارات رياضية، لتوفير بيئة مثالية لعقل هادئ وجسم نشط وسط جمال طبيعي مستدام.

يقدّم المشروع تجربة سكنية متكاملة داخل مجمع مسوّر مع سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية في دبي ومجموعة واسعة من المساحات المفتوحة، مما يجعله الخيار الأمثل للعائلات وأصحاب الذوق الرفيع، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2027، بأسعار تبدأ من 2.05 درهم إماراتي.

مع هذه المشاريع السكنية الرائدة، تؤكد دبي مكانتها كواحدة من أكثر المدن جاذبية للعيش والاستثمار العقاري في العالم، سواء كنت تبحث عن منزل يجمع بين الفخامة والراحة، أو استثمار طويل الأمد في سوق عقاري نشط ومتنامٍ، توفر هذه المشاريع خيارات متنوعة تلبي جميع الاحتياجات والأذواق. إن الاستثمار في هذه المشاريع لا يقتصر على تملّك منزل فحسب، بل هو فرصة لتجربة أسلوب حياة متكامل في قلب دبي، مع مرافق عالمية المستوى، ومواقع استراتيجية، وإطلالات خلابة تجمع بين جمال الطبيعة والحياة العصرية.