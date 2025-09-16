الصحة الفلسطينية: ازدحام شديد بأقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات بمدينة غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة، إن هناك ازدحامًا شديدًا في أقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة.

وأشارت إلى العجز الشديد في وحدات الدم ومكوناته يفاقم خطورة التدخلات الطارئة للجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش بدأ بإلقاء منشورات على مدينة غزة، تطالب السكان بـالإخلاء فورا، في إطار العمليات العسكرية المستمرة في المدينة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية التوغل في مناطق من مدينة غزة قد بدأت بالفعل، مصحوبة بغطاء ناري برا وبحرا وجوا.

وصرّح مسئولان إسرائيليان لشبكة CNN بأن العملية البرية في مدينة غزة قد بدأت بالفعل، مشيرين إلى أنها ستُنفَّذ تدريجيًا في مراحلها الأولى.



