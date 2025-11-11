خبراء رصد الطقس بالفضاء: عواصف شمسية شديدة قد تضرب الأرض وتطلق الشفق القطبي

أصدر خبراء رصد الطقس الفضائي تحذيرا اليوم الثلاثاء بشأن عواصف شمسية شديدة قادمة يمكن أن تنتج أضواء شمالية ملونة وتؤدي إلى تعطيل مؤقت للاتصالات.

وفي الأيام القليلة الماضية، أطلقت الشمس عدة دفعات من الطاقة تسمى انبعاثات الكتلة الإكليلية يمكن أن تصل إلى الأرض ليلة الثلاثاء وفي وقت مبكر من الأربعاء. ووفقا لخبراء الأرصاد في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، فإن العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة المحتملة قد تعطل الاتصالات اللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

وتعتمد مدى سطوع الشفق ومدى رؤيته جنوبا على توقيت وصول الإنفجارات الشمسية وكيفية تفاعلها مع الغلاف الجوي للأرض. قد تكون العروض النابضة بالحياة مرئية عبر معظم شمال الولايات المتحدة، وحتى أقصى الجنوب مثل ألاباما وشمال كاليفورنيا.

ويحدث الشفق القطبي عندما تصل الشمس إلى الطور الأقصى لدورة نشاطها التي تبلغ 11 عاما، مما يجعل عروض الأضواء أكثر شيوعا وانتشارا. لقد زينت أضواء الشمال الملونة سماء الليل في أماكن غير متوقعة، ويقول خبراء الطقس الفضائي إن المزيد من الشفق في الطريق.

عادة ما تكون عروض الشفق المعروفة باسم الأضواء الشمالية والجنوبية مرئية بالقرب من القطبين، حيث تتفاعل الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض.

من المتوقع أن تستمر الانفجارات النشطة للشمس حتى نهاية هذا العام على الأقل، على الرغم من أن ذروة النشاط الشمسي لن تعرف إلا بعد أشهر من حدوثها، وفقا لوكالة ناسا والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.