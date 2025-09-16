القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

وأضافت أن العملية وقعت في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بتاريخ 25 يوليو الماضي.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت بدورها السيطرة على طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

وقالت السرايا في بيان، إنها سيطرت على الطائرة الإسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس.