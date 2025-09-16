تضاؤل فرص مشاركة ثنائي الزمالك المصاب أمام الإسماعيلي

ينتظر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تقريرا طبيا عن حالة المصابين مع استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

ومنح فيريرا لاعبي الفريق راحة يومين بعد الفوز على المصري مساء السبت بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز، قبل أن يبدأ الفريق اليوم الاستعداد للإسماعيلي، المباراة التي تقام الخميس المُقبل.

وينتظر فيريرا تقريرا طبيا عن حالة المصابين، لاسيما الثلاثي محمد شحاتة وأحمد ربيع ومحمود جهاد، لكن فرص الثنائي الأخير تبدو قليلة في العودة لقائمة الفريق خلال المباراة المقبلة.

ويعكف الجهاز الطبي بقيادة الإسباني جيرارد أوسو على تجهيز شحاتة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، حيث كان قد أوصى باستبعاده المباراة الماضية خشية تجدد الإصابة.

وكان محمود جهاد قد حصل غلى إذن للسفر إلى السعودية من أجل أداء العمرة قبل العودة للتدريبات مجددا.