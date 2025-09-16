ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة حي الدرج بمدينة غزة إلى 20

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة الاحتلال التي ارتكبها فجر اليوم الثلاثاء في حي الدرج بمدينة غزة إلى 20 شهيدا، وعشرات المصابين.

وكان الاحتلال قد استهدف تجمعا سكنيا في حي الدرج، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء.

فيما تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبة بالغة في عملية الانتشال، بسبب القصف العنيف المتواصل على العديد من المناطق في قطاع غزة.

وبحسب المصادر الطبية، فقد استُشهد 5 فلسطينيين بقصف الاحتلال محيط شارع اللبابيدي غرب المدينة.

وشنَّت طائرات الاحتلال غارة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، غارات عنيفة على مدينة غزة، اشتدت الليلة الماضية.

وتتواصل الغارات حتى الآن، بعد توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة التدمير عبر قصف المباني أو نسفها، بهدف إجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب.