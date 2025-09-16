الصين تتهم سفينة فلبينية بالاصطدام عمدًا بسفينة صينية قرب سكاربورو شول

أعلن خفر السواحل الصيني اصطدام سفينة فلبينية عمدا، بإحدى سفنه، خلال مواجهة وقعت بالقرب من جزر سكاربورو شول المتنازع عليها، اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات ببحر الصين الجنوبي.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" بأن قوات خفر السواحل استخدمت خراطيم المياه واتخذت "إجراءات مراقبة" أخرى ضد السفن الفلبينية التي زعمت أنها تقوم بـ"أنشطة غير قانونية" في المنطقة.

ويعد هذا هو أحدث تصعيد بين الدولتين المتنافستين على ملكية الجزيرة المرجانية المعروفة باسم جزيرة هوانجيان في الصين وجزر باناتاج في الفلبين، كما يأتي بعد أيام من إعلان بكين عن خطة لإنشاء محمية طبيعية هناك.

وكانت الصين صادقت على تنفيذ مشروع إنشاء محمية طبيعية وطنية في سكاربورو شول، التي تشهد مواجهات متكررة بين السفن الصينية والفلبينية، حيث يحاول كل منهما فرض مطالبه على المنطقة، التي تعد واحدة من بين العديد من الجزر في بحر الصين الجنوبي والجزر الصغيرة والشعاب المرجانية التي تطالب بها الصين وواحدة أو أكثر من جيرانها، ومن بينها فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.