رئيسا الإمارات وأذربيجان يشهدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعددا من مذكرات التفاهم

شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بهدف تعزيز علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهدا إعلان عدد من مذكرات التفاهم شملت مجالات النقل والطاقة والسياحة والإعلام والقضاء بجانب القوى العاملة وبناء سفن حاويات وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الأذري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتضمنت مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة، ومذكرة بشأن استكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مناطق الطاقة الخضراء المعتمدة في الدولة، ومذكرة أخرى بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر تطوير مُعلِّم افتراضي بالذكاء الاصطناعي لدعم الطالب، إضافة إلى مساعد دروس ذكي لتيسير عمل المعلمين في المدارس، فضلا عن مذكرة بشأن تنفيذ إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لأذربيجان للفترة من 2025 وحتى 2028 لتطوير الذكاء الاصطناعي من خلال الإستراتيجية ونشر التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير منظومة المواهب والشركات الناشئة والابتكار.

وتبادل المذكرات وزير دولة في الإمارات سعيد مبارك الهاجري، ووزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، بحضور أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإماراتي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.