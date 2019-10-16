النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

أظهر تقرير اقتصادي أن النساء اثبتن نجاحًا أكثر من أقرانهن من الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى، حيث اتضح أن أرباح الشركة زادت بنسبة 6% كما ارتفع العائد على أسهمها بنسبة 8% خلال أول 24 شهرا من تعيين سيدة في منصب المدير المالي لها، مقارنة بأداء سلفها من الرجال.

وبحسب الدراسة التي أعدتها مؤسسة "إس أند بي جلوبال ماركت إنتيليجانس"، حققت النساء أرباحا إضافية تراكمية في 6000 شركة شملتها الدراسة بلغت 8ر1 تريليون دولار خلال الـ 17 عاما الماضية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دانيال ساندبرج، معد الدراسة، القول إن أحد أسباب تفوق النساء على الرجال في منصب المدير المالي، ربما يعود إلى التزامهن بمعايير أداء مرتفعة، مضيفا أن النساء مازلن طاقة غير مستغلة في الشركات في ظل استمرار التنافس بين الرجال على المناصب الإدارية وسيطرتهم عليها.

ورغم ذلك، فإن نسبة الرجال إلى النساء في منصب المدير الإداري بالشركات تبلغ 5ر6 رجل لكل سيدة واحدة. ويطالب المستثمرون، بما في ذلك شركة الاستثمار المالي "بلاك روك" و"إس أند بي جلوبال"، بزيادة موجود النساء في مجلس إدارة الشركات. وفي حين تمثل النساء نحو نصف قوة العمل، فإنهن يسيطرن على 5% فقط من وظائف الرئيس التنفيذي في الشركات الكبرى و25% من مقاعد مجلس الإدارة.