الكرملين: نتوقع من تركيا أن تكون عمليتها في سوريا متناسبة مع متطلباتها الأمنية

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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن روسيا تتوقع من تركيا أن تكون عمليتها العسكرية في شمال سوريا "متناسبة" مع متطلباتها الأمنية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول اليوم الأربعاء :"نأمل ألا تتداخل العملية التركية في سوريا مع التسوية السياسية هناك أو أن تلحق بها ضررا".

ورفض بيسكوف التعليق على الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه تركيا عمليتها في سوريا.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور روسيا قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان الكرملين أعلن الليلة الماضية أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس فلاديمير بوتين وأردوغان، وأن بوتين دعا أردوغان لزيارة روسيا.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الأوضاع في سوريا، في ظل العملية العسكرية التركية.