كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بدأ بتعيين خلفائه المحتملين.

ووفقًا للتقرير، فقد عيّن خامنئي أيضًا رجال الدين الذين سيقودون إيران في اليوم التالي، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين، في حال تعرضوا للاغتيال. ويبدو أن هؤلاء هم الأشخاص الثلاثة الذين سيتم تعيينهم في اليوم التالي لاغتياله.

في ظل تزايد التهديد لحياته، يكتفي خامنئي بنقل الرسائل إلى مساعده الموثوق، ويقطع جميع الاتصالات الإلكترونية، ليصعّب تتبّع مكانه، بحسب وكالة "معاً "الفلسطينية.

في الوقت الحالي، حدّد المرشد الأعلى ثلاثة من كبار رجال الدين الإيرانيين، المطلعين على جميع أسرار خططه.

واتخذ خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، قرارًا غير مألوف، يقضي بتكليف مجلس الخبراء الدينيين، في حال وقوع اغتيال أو وفاة، بتعيين المرشد الأعلى من بين الأسماء الثلاثة المحددة.

جدير بالذكر أن عملية تعيين المرشد الأعلى الجديد قد تستغرق عادةً أشهرًا، مع مراعاة التدقيق والاعتدال، نظرًا لأهمية المنصب. ومع ذلك، وبعيدًا عن الحرب، يهدف خامنئي إلى ضمان انتقال سريع ومنتظم للسلطة، وتقليل أي خطر للاستيلاء على السلطة أو الانقلاب.

ولم تُعلن أسماء المرشحين، ولكن أفادت تقارير أن نجل المرشد الإيراني الذي ذُكر مرارًا كمرشح لخلافته بعد وفاته، ليس من بينهم.