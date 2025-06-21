 عودة جزئية للإنترنت في إيران بعد انقطاع استمر نحو 62 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عودة جزئية للإنترنت في إيران بعد انقطاع استمر نحو 62 ساعة

وكالات
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 1:39 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 1:39 م

أفاد موقع (نت بلوكس) المعني بمراقبة خدمة الإنترنت عالمياً بعودة الخدمة جزئياً في إيران، السبت، بعد أن أوقفتها الحكومة الإيرانية لمدة نحو 62 ساعة.

وأوضع الموقع، عبر منصة "إكس" أن الخدمة لم تعد بشكل كامل بعد وما زالت ضعيفة في بعض المناطق، ويمكن اعتبارها "تحت المستوى العادي"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر (نت بلوكس) أن تحليل البيانات يظهر انقطاعاً شبه كامل لخدمات الإنترنت على مستوى إيران، في أعقاب سلسلة من الاضطرابات الجزئية السابقة، وفي ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل بعد أيام من الضربات الصاروخية والهجمات المتبادلة.

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