قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القصة كما هي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولا تغيير.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن موضوع إلغاء القصة في الثانوية العامة استنتاج من الناس، معقبًا: «اللي عاوز يتعلم.. القصة مكررة وهامة جدًا، سواء سألناك فيها في الامتحان أو لا».

وأوضح أن قرار الوزارة بأن قصة الثانوية العامة للاطلاع، يعني أنه لن يأتي أسئلة منها تقتضي الكتابة على سطح التابليت، ولكن من الممكن يتم وضع سؤال إجابته من متعدد «ام سي كيو»، أو يكون مطلوب في بعض الكليات اجتياز امتحان قبول مبني على القصة.

واختتم حديثه في هذا الصدد، قائلا: «احنا ماقولناش القصة مش جاية في الامتحان، ولا اتلغت».