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ذكر مسؤولون اليوم الجمعة، أن سريلانكا فرضت عقوبات بالسجن وغرامات بحق الأشخاص الذين لا يتبعون إجراءات الصحة، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

والأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة أو لا يحافظون على التباعد الاجتماعي يمكن أن تفرض عليهم عقوبة بالسجن 6 أشهر وغرامة قيمتها 10 آلاف روبية (54 دولار).

وقال نائب مفتش الشرطة، الجنرال أجيث روهانا إن القوانين هي بمثابة درع لمسؤولي الصحة والشرطة لتنفيذ التعليمات في احتواء انتشار الفيروس.

وأضاف أن المتاجر والمكاتب يتطلب منها الآن بشكل قانوني توفير منشآت معقمة والحفاظ على سجلات للزبائن وفرض قيود على حركة الأشخاص في مناطق ينتشر فيها الفيروس.

جاء فرض القوانين المشددة وسط موجة ثانية من الفيروس التي اجتاحت سريلانكا على مدى الأسبوعين الماضيين.

ومنذ الثالث من أكتوبر الجاري، أصيب 1789 شخصا بالفيروس، فيما نقل أكثر من 10 آلاف شخص لمراكز حجر صحي.

وتم فرض حظر تجوال على 19 منطقة قريبة من العاصمة.