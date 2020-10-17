15 إجراء احترازيا ووقائيا مع بدء الدراسة بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتتمثل الإجراءات التي تتخذها الجامعة فيما يلي:

1. وفرت الجامعة عددا من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.

2. جهزت الجامعة عددا من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.

3. أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل.

4. أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للأيدي في جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة.

5. تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق كافة التعليمات الصحية المتبعة في هذه الظروف.

6. تشكيل فريق مدرب ومخصص لرش وتعقيم وتطهير جميع الأماكن بالكليات المختلفة.

7. تشكيل لجنة خاصة بفحص الطلاب بكل كلية للكشف علي أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

8- تقليل عدد الطلاب في قاعة المحاضرات والمعامل، مع مراعاة التباعد الاجتماعي على أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر من جميع الجوانب.

9- ترك مسافة لا تقل عن 50 سنتيمتر بين الطالب والحوائط داخل القاعة.

10- يمنع منعا باتا تبادل الأدوات بين الطلاب، ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب للأدواتة الخاصة، بما فى ذلك التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.

11- توفير أدوات تعقيم وتطهير عند مداخل ومخارج المباني ولا يسمح لأي شخص بالدخول أو الخروج بدون تعقيم.

12- تعليق الإرشادات الصحية والتوعوية بالكليات بصورة واضحة.

13- تعليق الإرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعي المسافات الفاصلة بين المارة.

14- تخصيص غرفة عزل بكل كلية لعزل أية حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

15- ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب بالكليات طوال الوقت.