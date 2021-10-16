انطلقت أعمال الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور، اليوم السبت، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تستمر الفعاليات لمدة 3 أيام حتى 18 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة، وتشمل فعاليات الملتقى عقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية، بالإضافة إلى افتتاح معرض لمنتجات التمور ومشتقاتها بمشاركة أكثر من 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى المحافظات المصرية وبعض الدول العربية، حيث شمل المعرض المنتجات المختلفة للتمور والمنتجات البيئية من مشتقات النخيل.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه للمرة الأولى يقام لأول مرة الملتقى التسويقي للتمور المصرية في ظل أن المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات، وأصناف مختلفة جودة مرتفعة، بجانب الصناعات المختلفة من مشتقات البلح الأمر الذي يعظم الاستفادة من التمور بأنواعها المختلفة.

وأضاف الزملوط، أن الملتقى يشمل ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، والنواتج الثانوية للنخيل، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، والتأهيل لأنظمة الجودة، وتصدير التمور، علاوة على تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى ومسابقة ملكة جمال التمور، وغرس اشجار النخيل للزوار من السفراء والوزراء.

من جانبه قال الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، ومنسق الملتقي، إنه تم توفير كل السبل بالمعرض الذي يضم عددا كبيرا من العارضين، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة لتنظيم ورش العمل والمحاضرات وتقييم المشاركين.

وأضاف القاضي، أن الملتقى فرصة كبيرة للتسويق وترويج منتجات التمور بمشاركة المنتجين، وأصحاب المصانع وبمشاركة وفود من السودان والمملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ارتفاع إنتاج التمور بالمحافظة والذي وصل إلى 110 آلاف طن من البلح السيوي، المعروف بمسمى الصعيد وهو أشهر أنواع التمور بالمحافظة ويمتاز بجودة عالية، وإقبال من المستهلكين على المستوى المحلي والدول المستوردة، علاوة على الأنواع الأخرى مثل البارحي والمجدول والصاقعي، وغيرها من أصناف التمور.

وأضاف المرسي، أن المحافظة تتوسع سنوياً في زراعة النخيل من جانب المزارعين والمستثمرين، ويقابل ذلك زيادة عدد مصانع التعبئة والتغليف للتمور والملتقى التسويقي الأول فرصة كبيرة لتسويق منتجات التمور وتعظيم الاستفادة، وتبادل الخبرات العلمية في مجال زراعة النخيل وتصنيع التمور.