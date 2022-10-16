مئات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحراسة جيش الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات جيش الاحتال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف، في بيان، إن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين، وهم يحملون ما يسمونه "القرابين النباتية"، فيما أغلقت قوات الجيش سوق القطانين، لتأمين هذه الاقتحامات.



وعززت الشرطة من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.



وتأتي تلك الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام ما يُسمى بـ"عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.