رئيس رابطة تجار السيارات: قانون الإعفاء الجمركي سيوفر الدولار ويقضي على الأوفر برايس

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قانون الإعفاء الجمركي لسيارات العاملين بالخارج رائع بشكل عام، ونحتاج لنوع من القرارات التي بها دراسة وعمق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء من خارج الصندوق وسيوفر الدولار بصورة كبيرة، وهي فكرة ذكية جدًا.

وأضاف "أبوالمجد" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيرى رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن العاملين بالخارج سيحصلون على سيارات جيدة جدًا وبدون حظر، وسيتم إدخال سيارات مميزة جدًا إلى مصر.

وتابع، أن القانون سيسمح بتواجد موديلات كان من الصعب دخولها مصر قبل ذلك، موضحًا أن قوام مصر كلها من السيارات المستوردة لا يصل إلى 120 ألف سيارة والقانون قد يسمح بدخول 700 ألف سيارة، كما أن القانون الجديد سيقضي على ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات.