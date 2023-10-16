أردوغان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الوضع في غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، تطورات الوضع في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء نقلا عن بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيسين بحثا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوتر المتصاعد بالمنطقة والخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحل.



وأكد أردوغان أن إنهاء الاشتباكات المتواصلة منذ 7 أكتوبر في أسرع وقت ممكن، أمر مهم للسلام الإقليمي والعالمي.



وأوضح أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنب الخطوات التي تزيد من التوتر.