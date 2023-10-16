رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث أوجه التعاون المشترك مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الأحد، الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة.

وقال طنطاوي، إنه تم بحث أوجه التعاون المشترك مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث والتي تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف بالبحوث البينية والبرامج المشتركة وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو.

وقالإنه تم توضيح المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع وعقد الشراكات التي تضمنت مجالات، التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصالات والمعلومات.

وأشار طنطاوي، إلى أهمية مشاركة جامعة الوادي الجديد في برامج اليونسكو وشبكات التوأمة، مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية المصرية بمنظمة اليونسكو في نشر ثقافة المشاركة في مشروعاتها وتقديم الدعم الفني اللازم بما يخدم الأولويات القومية.

وأشار إلى زيارة مركز الحفريات الفقارية بالجامعة للتعرف على الاكتشافات العلمية الحديثة التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، بجانب إجراء جولة لمزارع كلية الزراعة بالكيلو 10 بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وتم الاتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والمحافظة والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في مجال تنفيذ برامج تدريبية ومنح تأهيلية ومشروعات للحفاظ على التراث الواحاتي.